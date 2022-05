Ámbito Deportes

Leclerc fue más veloz en el primer ensayo

Charles Leclerc, el monegasco de Ferrari y líder del Mundial de Fórmula Uno, fue el más rápido ayer en lo que fue el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Miami, en Estados Unidos, el quinto de la temporada, que se correrá mañana.El líder de la competencia hizo su mejor vuelta en 1m31s 98, 71 milésimas menos que el inglés George Russell (Mercedes). El neerlandés Max Verstappen, último campeón del mundo, y del mexicano Sergio Pérez marcaron el tercer y el cuarto mejor tiempo, a 179 y a 203 milésimas, respectivamente. El Gran Premio de Miami se disputará mañana en el circuito construido alrededor del Hard Rock Stadium de la citada localidad de Florida. Se trata de un circuito nuevo, con un asfalto recién estrenado,Leclerc, que lidera el Mundial con 86 puntos, 27 más que Verstappen.



Nadal cae ante Alcaraz en Abierto de Madrid

El joven español Carlos Alcaraz, número 9 del mundo, venció a su compatriota Rafael Nadal 6-2, 1-6, 6-3, y avanzó a cuartos de final del Abierto de Madrid. Aquí su rival será el serbio Novak Djokovic. Alcaraz se enfrentará por primera vez por una plaza en la final de Madrid al Nº 1 del mundo, que ganó sin problemas este viernes al polaco Hubert Hurkacz (14º) 6-3, 6-4. La nueva sensación del tenis ibérico tuvo que sobreponerse a una torcedura del pie derecho en el segundo set de un encuentro en el que Nadal pareció acusar su exigente partido de la víspera contra David Goffin. En otro partido, Stefanos Tsitsipas se impuso 6-3, 2-6, 6-4 al ruso para meterse en semifinales, donde se medirá al ganador entre el vigente campeón Alexander Zverev y el canadiense Felix Auger-Aliassime.



Independiente no jugará por narcos

El Deportivo Independiente Medellín (DIM) anunció ayer su decisión de no viajar a la ciudad de Montería, en el departamento caribeño de Córdoba, para jugar hoy el partido de la penúltima jornada de la fase regular de la liga colombiana ante Jaguares. Esto a raíz del “paro armado” del Clan del Golfo, ordenado en represalia por la extradición a los Estados Unidos de Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel.”El Equipo del Pueblo informa a la hinchada, medios de comunicación y opinión pública en general, que tras evaluar la situación social y de orden público que se vive en el departamento de Córdoba, ha tomado la decisión institucional de no viajar a la ciudad de Montería”, detalló el club en un comunicado. Varios departamentos del norte de Colombia viven días de zozobra a causa del denominado “paro armado” del grupo criminal Clan del Golfo.