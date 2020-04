Alumnos no levantarán paro virtual hasta lograr mesa técnica

Es otra crisis que afronta el titular de la cartera estatal, Eduardo Petta, quien se cierra al diálogo con los estudiantes, alegando que ya está en funcionamiento la plataforma habilitada para continuar con el proceso escolar en cuarentena.

Para Salud Pública, el sector educativo podría volver a los centros recién desde el 1 de setiembre, dependiendo del comportamiento del Covid-19 para entonces.

“Ya recurrimos a todas las instancias posibles para establecer el diálogo con el MEC y no tuvimos respuesta alguna; nuestra propuesta es realizar un plan nacional de educación de contingencia integral en una mesa técnica de trabajo con todos los estamentos de la comunidad educativa”, remarca la estudiante Sara Seux. La alumna es miembro de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), que registró a cerca de una docena de colegios sumándose al paro.

Interior. María Gloria Amarilla, vocera de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy), comentó que las instituciones educativas de Central y del interior del territorio nacional se sumaron casi 200 colegios públicos y privados subvencionados.

“Pretender que con los escasos medios disponibles podamos salvar el año a través de la educación virtual es no conocer la realidad en que viven los y las estudiantes en Paraguay”, indicó la secundaria.

Establecimientos de Carapeguá, Quiindy, Liberación, Santaní, Capitán Bado, Bella Vista Norte, Capiatá, Itauguá, San Lorenzo, San Juan Nepomuceno y Yegros son solo algunos de los que se adhieren al paro nuevamente hoy.

De momento, el ministro Petta solo confirmó un encuentro para esta mañana a las 11:00 con referentes de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep-SN), quienes también exigen la mesa técnica.

Petta es uno de los ministros cuya gestión es la más cuestionada desde que comenzó el período de aislamiento por la pandemia.

La Otep-Auténtica solicita al MEC declarar una emergencia educativa ante la pandemia.

“Queremos que se establezca un tiempo no mayor de dos semanas para esta mesa técnica que pedimos, casi todos los sectores, como para presentar posibles propuestas para el año lectivo 2020 y 2021”.

EN TV. Otra propuesta es seguir con los programas de TV, principalmente en compañías de cable y en la TV Pública.

El canal de noticias NPY se sumó desde ayer a esta sugerencia, emitiendo el programa educativo de lunes a viernes de 17:00 a 18:00.

Alimentos. Un grupo de madres de una escuela pública de la zona de Tablada Nueva, en Asunción, señalan que los kits que prometió el MEC no llegan a todos los alumnos. “Yo tengo tres hijos y me dieron un solo kit, porque supuestamente es por familia. No sabemos si no alcanza o qué va a pasar de esos kits”, lamentaron.

Ya recurrimos a todas las instancias posibles para dialogar con el MEC para abrir una mesa, pero no recibimos respuesta. Sara Seux, miembro de Fenaes.