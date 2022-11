Alliana acusó al Gobierno de utilizar el censo para robar

Añadió que “hace unos días nos encerraron de nuevo para un censo, que fue un fracaso” Señaló que mientras tanto, ”el presidente Mario Abdo estaba de vacaciones y se dedicaron a robar más de 40 millones de dólares y el Paraguay no produjo un solo guaraní”.

Alliana dijo que el Gobierno actual, “empezando desde el presidente Mario Abdo, está utilizando la estructura del Estado para perseguir”.

Luego hizo mención a los líderes departamentales sobre quienes dijo que “tienen una actitud miserable”, porque “juegan con la necesidad de los pescadores”.

“Este Gobierno no trajo nada al distrito de Cerrito ni al Departamento de Ñeembucú”, aseveró. Luego se preguntó: “¿Cómo la misma gente que está en el Gobierno viene a prometer que serán el cambio, si ellos mismos están en el poder?”.

PEÑA. Por su parte, el precandidato a presidente Santiago Peña dijo que no se deben politizar las ayudas sociales del Gobierno, ni las de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). “Los beneficios no los da Nicanor Duarte Frutos, esos recursos son del pueblo y no se pueden politizar, está mal lo que están haciendo, es miserable sacarle el dinero a la gente más necesitada, eso vamos a cambiar; tenemos un gran desafío”, remarcó.

Agregó que Ñeembucú ha sido tratado injustamente en cuanto a los beneficios de la EBY. “Misiones recibe mucho más recursos que el Departamento de Ñeembucú”, cuestionó.

Indicó que es momento de que haya un director o un consejero de Ñeembucú en la EBY para “hacer justicia” y agregó que ambos departamentos deben recibir igual cantidad de beneficios.

Peña prometió al actual gobernador de Ñeembucú, Luis Benítez, que en caso de ganar las elecciones va a ser reconocido.

“Vas a ser llamado para desempeñar grandes cargos en el departamento y a nivel nacional”, le dijo a Benítez.

A renglón seguido, citó que Pilar cuenta con una ruta nueva y la defensa costera. “Faltan mejoras y la Costanera que vamos a hacer nosotros. Paraguay tiene grandes deudas con el Departamento de Ñeembucú”, expresó.

Benítez fue denunciado a mediados de este año por construir una muralla en una reserva natural.