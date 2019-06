“Alfabetización y docentes formados”, claves para mejorar nivel de educación

Asegura que este logro se da desde que observaron que la alfabetización es primordial para elevar la calidad de la educación. “No basta solo con hacer más aulas”, explica.

“La idea de alfabetizar a toda la población surgió ya a principio de los 60, eso hizo que la sociedad avanzara bajo el eslogan, de que la educación es una tarea de todos; si el padre es analfabeto, no tiene la capacidad de acompañar a los niños”, manifiesta.

En Paraguay, el índice de analfabetismo se mantiene alrededor del 5%, y de acuerdo con investigaciones locales recientes, no se ven avances en la última década. Se estima que son casi 280.000 personas mayores de 15 años que no leen ni escriben en el país.

Valdés Veloz fue director del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba y es ex coordinador del Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación y la Calidad de la Educación (Lecce –Unesco).

Participó como disertante en la conferencia internacional Educación que Transforma, realizada la semana reciente, organizada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Unión Europea (UE). El evento forma parte de las acciones del plan de Transformación Educativa.

Evaluaciones. El desempeño de los docentes fue precisamente el motivo de la exposición de Valdés Veloz en el plan de transformación educativa. Es que el experto del Caribe es uno de los promotores de que cada país realice su evaluación del desempeño docente, una materia pendiente en el país y en muchos otros de la región.

Sobre la resistencia de algunos sectores que existe en este aspecto, Valdés apunta: “Lo más importante es evaluar para crecer, para que el niño aprenda. En todo caso, el docente que no trabaja bien, no es porque quiera hacerlo mal, es porque no está debidamente formado”.

Agrega qué en estos casos deben también revisar los institutos donde se forman los educadores, y eso es responsabilidad del Estado. En referencia a Cuba, el educador sostiene que crearon universidades pedagógicas donde se forman todos los maestros dentro del sistema de educación pública. Esta creación se dio por dos motivos. Para que los docentes tengan una formación de nivel universitario.

“Al tener esta formación en universidades pedagógicas, todos tienen un currículum único, no como ocurre en América Latina que tiene decenas de universidades con currículos diversos”, remarca.

reforma. Valdés indica que además de la evaluación de desempeño de los docentes, cada país debe definir para qué quiere mejorar la calidad de su educación y luego diseñar las estrategias necesarias en políticas públicas.