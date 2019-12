Alertan que máquinas de votos son dudosas por falta de auditoría real

El experto realizó un análisis de todas las propuestas que se presentaron en la licitación del TSJE, que busca alquilar 15.000 máquinas de voto. Tanto la propuesta de la firma Magic Software Argentina (MSA), en consorcio con la firma paraguaya Excelsis, como la de la empresa venezolana Smartmatic International Holding presentan vulnerabilidades, según indicó el consultor.

Calificó de irresponsable a la propia ley que exige el uso del voto electrónico, el poco tiempo de análisis e implementación que se dio al TSJE, así como el mito de que es indispensable para el desbloqueo de lista.

DEBILIDADES. “Uno de los grandes problemas que tenemos es que, sea quien sea el que gane, no hay ninguna auditoría de seguridad real, no se puso en el pliego de bases y condiciones, o sea, la ciudadanía no puede auditar ni siquiera el código fuente... Estas máquinas van a emitir tu voto y contabilizar, y ¿por qué no puede la ciudadanía auditar?”, señaló.

Explicó que el código fuente, que es lo que te dice cómo el programa suma, debería ser auditable por cualquier ciudadano y no solamente por una élite de personas con conocimientos técnicos específicos. Recordó que en Argentina, cuando desarrollaban el voto electrónico, pasó por auditorías de grandes universidades como la UBA, y de igual manera se mostró que eran vulnerables.

“La tecnología que ofrece Smartmatic es que la máquina que imprime el voto con un código de barra, y el de MSA son chips RFID... En este último se puede escanear a distancia, y eso es un peligro... Ambas tecnologías pueden meter más información sin que uno sepa... El problema con el voto electrónico es que tiene una superficie de ataque gigantesco”, dijo.

Dijo que el secreto del voto está en juego, y que el TSJE no tiene el personal necesario para auditar 15.000 máquinas.