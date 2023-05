Alertan a Abdo sobre corrupción de Lenín M. y eventual asilo

La Fiscalía de Ecuador ya pidió prisión preventiva para Moreno, en el marco de una investigación por corrupción, en la que fue acusado bajo la figura de cohecho, por presuntamente haber participado en una red de sobornos junto con su familia, en la que se cobró USD 76 millones.

La UNES además entregó una nota al embajador paraguayo en Ecuador para manifestar su preocupación por el caso.

La asambleísta Esther Cuesta Santana resaltó que ya un juez de Ecuador ha dictado medidas cautelares y que Moreno debe presentarse ante la Corte Nacional de Justicia cada 15 días. En este contexto, se analiza solicitar su extradición. Solicitan que Abdo evalúe “la permanencia del ex presidente Lenín Moreno” en Paraguay por las “graves vinculaciones de corrupción” considerando que el ex mandatario debe enfrentar a la Justicia de Ecuador y que no quede impune. El caso que involucra a Moreno es conocido como INA Papers o Sinohydro y tiene relación con una red de sobornos que afecta a 37 personas, vinculada al proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair.