Alegre cuestiona el discurso del cartismo en campaña electoral

“Estos son los que vienen y nos hablan y nos quieren enseñar de familia. ¿Horacio Cartes nos va a enseñar lo que es una familia? Si no decimos, parece que sí pueden, y nos condenan”, manifestó Alegre a la radio Monumental AM.

Explicó que los cartistas no quieren hablar de temas como corrupción o educación, entonces utilizan el discurso de la familia de forma electoral.

“Ellos no quieren hablar del Paraguay, de los grandes problemas, no quieren hablar de la corrupción, de salud, de educación; entonces encontraron de qué colgarse para convertir eso no en una causa de principios, convierten en un instrumento de política electoral”, expresó en referencia a la postura que asumió el movimiento Honor Colorado con el Plan de Transformación Educativa y la derogación del convenio con la Unión Europea.

“A quienes planteamos una visión más amplia y respetuosa del ser humano, nos quieren excluir y condenar”, resaltó.

En cuanto a las homilías de Caacupé dijo que los obispos y sacerdotes “estuvieron directos” y destacó al jesuita Milciades González, quien dijo que “narcos visitan al papa Francisco y se refería a Horacio Cartes”.

CONCERTACIÓN. Reconoció que dentro de la concertación hay discrepancias y críticas hacia él. “Yo peleo por causas, no por deporte, sería pelearme por deporte con los compañeros de la concertación”, indicó. Agregó que “el enemigo está afuera” y dejará su energía para ese contexto.

Sostuvo que lo más urgente es eliminar la corrupción y la mafia. “No vienen más inversiones porque no hay seguridad jurídica en el Paraguay y nosotros tenemos que generar empleos, y la gente no se da cuenta que este Poder Judicial corrupto es el que nos está quitando nuestros empleos”, acotó.



¿Horacio Cartes va a venir a enseñarnos lo que es una familia? Si no decimos, parece que sí pueden. No quieren hablar de muchos temas.



Encontraron de qué colgarse para convertir eso no en una causa de principios, convierten en un instrumento de política electoral.



A quienes planteamos una visión más amplia y respetuosa del ser humano, nos quieren excluir y condenar.

Efraín Alegre,

precandidato a presidente.