Al Rorro no le gustó el arbitraje de Alipio

Hernán Rodrigo López, el entrenador de Nacional, realizó un análisis del empate 0-0 de su equipo ante Sol de América.

El DT charrúa quedó disconforme con la actuación del juez principal, Alipio Colmán, y disparó: “No le sirve a nadie. No me gustó el arbitraje, sin referirme al gol anulado (a Carlos Arrúa) mediante el VAR, es una continuación del torneo anterior; no cambió nada. De repente, en los entrenamientos se juega con más fluidez que en estos oficiales”.