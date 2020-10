Aitor: “No me gusta especular con el balón”

Caló hondo las dos derrotas seguidas en el amanecer del campeonato para apartar al Chito Ayala del cargo de entrenador Kelito.

En diálogo con FALG, el nuevo DT Aitor García dejó en claro su postura. “Hay una marca base, pero me adapto al tipo de jugadores que tengamos”, expresó y añadió además que “tiene mucho que ver con la intensidad con o sin balón. Cuando tengamos la posesión para atacar rápido. No me gusta que se especule con el balón. Y cuando no lo tenemos me gusta recuperarlo enseguida. Esa actitud es innegociable”.