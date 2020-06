Aguilar pide que Cáceres “dé un paso al costado”

“Es un dolor de cabeza para todos los luqueños, para los que queremos a la institución, no sé por qué están llevando hasta estas instancias a un club importante. Es de público conocimiento que Luqueño debería ser una potencia, pero no sé por qué, si estamos todos separados o algo así, debemos unirnos para sacar al club del pozo, solo uniéndonos podremos hacerlo”, apuntó el defensor de Cruz Azul, en charla con La Sobremesa de Fútbol a lo Grande, por Radio Monumental 1080 AM.

Luego habló sobre el presidente de Luqueño, Celso Cáceres: “Quiere que se una toda la gente, si es él (Cáceres) el problema debería dar un paso al costado, pero seguir apoyando a la institución, yo sé que quiere al club, su padre siempre estuvo ahí, con él hablé mucho también y de su amor a Luqueño”.

Además, Aguilar reveló que Luqueño le debe dinero a otro jugador, Rubén Monges, que estaría por demandarlo.

“Ojalá que se pueda salir de esta situación, porque semana a semana hay cosas que van hundiendo a Luqueño”, lamentó el defensor.