Agrupaciones llenan de música los jardines del Museo de Arte Sacro

El conjunto musical que ofrece el recital está formado por la fusión de las tres agrupaciones principales de la Policía Nacional: La Orquesta Sinfónica, la Banda Sinfónica y la Jazz Band. Los más de 70 músicos estarán bajo la dirección del maestro Óscar Barreto.

En la ocasión, se presentan composiciones tanto nacionales como internacionales de un variado rango musical. Se interpretan temas de los años setenta, ochenta y noventa, al igual que destacadas canciones del género pop, del rock, del disco, mambo, salsa, tango, así como títulos de bandas sonoras de diversas películas. La música paraguaya y los villancicos también serán ofrecidos al público.

REPERTORIO. Serán interpretadas canciones de artistas como Michael Jackson, Toto, Electric Light Orchestra, Nirvana, Bee Gees, The Beatles, A-Ha, Kool and The Gang, entre otros.

En ese sentido, hacen parte del repertorio: Tocata y fuga, The eighties, la 5ª Sinfonía de Beethoven, Flashdance, La bamba, Tico tico, Mambo N° 5, Rasputín, My way, New York New York, entre otras composiciones de éxito internacional.

Igualmente, suenan durante la noche Smell like teen spirit, Last train to London, Gotta go home, After the love has gone, September, Gloria, Yesterday, Can’t take my eyes off you, y Celebration.

Además las agrupaciones de los uniformados preparan una selección de samba y otra especial del cantante Luis Miguel, así como canciones emblemáticas de la música paraguaya y los infaltables villancicos navideños.

PROPUESTA. “Es el último concierto en un lugar abierto de este año”, detalla el maestro Óscar Barreto sobre el recital de esta noche, al mismo tiempo de señalar que habrá sorpresas durante la velada.

“Vamos a tener otros músicos invitados que participarán de una peña. Igualmente, cualquier artista que se anime a hacer música con nosotros será bienvenido”, comenta.

Sobre la propuesta que ofrecerán, Barreto adelanta que el concierto no será formal, sino que “dinámico e interactivo”. Igualmente, destaca la iniciativa del Museo de Arte Sacro y la labor del espacio cultural en acoger a los artistas. “Invitamos a toda la ciudadanía a que venga a compartir con nosotros”, afirma.

Sobre la labor que desempeña a partir de la banda de músicos de la Policía Nacional, Barreto expresa que dentro de la política de interacción social de la corporación promueven tanto la música como el arte. “Desde la banda nosotros hacemos prevención, diciendo no a la droga, no a la delincuencia, no a los malos hábitos y sí a la educación y a la cultura, para que así podamos tener un Paraguay mejor el día de mañana”, afirma.

EL MUSEO. El encuentro artístico de hoy se da en el marco del cierre de actividades del Museo de Arte Sacro, entidad gerenciada por la Fundación Nicolás Darío Latourrette Bo.

Entre las iniciativas multidisciplinarias promovidas por el espacio cultural este año se encuentra la serenata de canciones y guaranias Luna de Primavera, realizada a finales de setiembre, con las actuaciones de Luna Llamas, Óscar Fadlala, Gabriel Colmán y Pepe Sarmiento.

Otra propuesta presentada en abril de este año fue la muestra temporaria Visiones de Gloria, con la exposición de obras españolas, cuzqueñas y paraguayas.

Nuevamente en setiembre, las instalaciones del local recibieron la retrospectiva en homenaje a la obra del artista Luis Toranzos, con la exhibición de más de 20 piezas de autoría del pintor paraguayo.

El museo cuenta además con una colección permanente que puede ser visitada todos los viernes y sábados, desde las 9.00 hasta las 18.00, con un acceso general a un costo de G. 25.000.