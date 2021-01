“Agradecido al vestuario”

“Nosotros (él y su cuerpo técnico) hemos sufrido desde que llegamos, desde antes de llegar y aun estando, es imposible que en 15 días cambiemos las formas. Vimos que si queríamos cambiar demasiado iba a ser más perjudicial que beneficioso”, dijo el DT sobre sus primeros juegos al frente de Olimpia.

EL PLANTEL. Los rumores que le habían llegado a Gorosito es que el vestuario era conflictivo en el Decano, que iba a ser un panorama complejo, pero el DT se dio cuenta de que todo fue lo contrario.

“Hemos llegado al objetivo, que es salir campeón, estamos muy agradecidos al vestuario que fue el que nos defendió en el peor momento. Que si perdíamos ante General Díaz nos echaban a la miércoles; que si perdíamos ante Cerro nos teníamos que ir, debido a la presión que sufríamos en el club. Los muchachos me demostraron una grandeza única, los que estábamos adentro nos dimos cuenta de que sin el respaldo de ellos iba a ser imposible”, valoró el DT que ganó el Clausura 2020.

TRATO CON BASSEDAS. Otro aspecto que resaltó el entrenador fue su postura con respecto al cargo de entrenador y el trabajo mancomunado con el mánager Christian Bassedas.

“Considero que uno pasa a ser un gerente de un área, al que no le pueden dar toda la potestad porque si no me acompañan los resultados y me voy, les dejo 15 clavos atrás. Por eso debe ser todo de forma consensuada”, resaltó Gorosito, dando a entender que las contrataciones que está realizando el Decano sale de varias personas, no solamente de su pedido. Por último, expresó qué buscará en esta pretemporada: ”Tener un equipo ofensivo, de posesión de pelota y más vertical”.