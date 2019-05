Agónica victoria de Tacuary

Estadio: Hugo Bogado Vaceque (local Gral. Caballero ZC). Goles: 40' Fernando Cáceres, de penal (GCZC); 49' Néstor Bareiro, de penal y 89' Hugo Valdez (T). Recaudación: G. 2.505.000 por 169 pagantes.

Electrizante empate en Ñemby. Por Osmar Fernández (*). Cristóbal Colón de Ñemby y Pilcomayo sellaron un electrizante empate de 2 - 2 en un partido que tuvo de todo. Estadio: Pablo Patricio Bogarín (local Cristóbal Colón de Ñemby). Goles: 26' Juan Roa y 67' Ever Amarilla (CC); 42' Fulvio Chávez, 87' Alejandro Ortellado (P). Expulsado: 52' Sergio Gamarra (CC). Recaudación: G. 1.410.000 por 94 pagantes.

Sin goles. Por Lorena Sosa (*). 3 de Noviembre y Tembetary igualaron 0-0 en el Barrio San Pablo. Estadio: Rubén Ramírez (local 3 de Noviembre). Gol: No hubo. Recaudación: G. 2.040.000 por 136 pagantes.

Complemento. La tercera fecha continúa hoy con los juegos entre 29 de Setiembre vs. Martín Ledesma, Atlántida vs. Hayes, Recoleta vs. Sportivo Limpeño, Capitán Figari vs. Colegiales, 3 de Febrero RB vs. Cristóbal Colón JAS y 24 de Setiembre vs. Ameliano (todos a partir de las 15.00). Principales posiciones: Tacuary 9 (+1), Martín Ledesma, 29 de Setiembre y 24 de Setiembre 6 puntos. (*) Cronistas FA.