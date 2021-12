Nuevo fascículo sobre la no dieta

Una de las tareas más difíciles para muchos es someterse a dietas. El régimen alimentario o balance alimenticio es un punto con el cual los seres humanos tienen un dilema y por más que se tenga un asesoramiento los antojos hacen pasar una mala jugada, ¿Todas las dietas son iguales y aptas para todos? Es la gran pregunta.

Para responder a ello, Última Hora lanza a partir de este domingo 2 de enero , de la nutricionista Betharram Scarone.

Se trata de fascículos coleccionables a todo color donde aprenderán sobre dietas, ejercicios, cómo realizar correctamente el carrito de compras, tips de ayuda para controlar el hambre, cómo servir la comida, testimonio de pacientes, entre otros. En total son 16 salidas que aparecerán gratis con el ejemplar del diario (G. 10.000).

En esta primera entrega encontrarán la capeta contenedora más el primer fascículo, el cual tocará los temas: ¿Quién soy y cuál es mi enfoque en los planes de alimentación?, Aprenderán Qué es la No Dieta y por qué es un método infalible, pilares de la No Dieta, método de evaluación a un paciente para empezar el cambio de hábitos, y algo muy importante, el testimonio de pacientes contando su experiencia con este método, su cambio de vida y rutina y mucho más.