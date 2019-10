CUMPLEN AÑOS HOY:

Erwin Bukarczek

Mario Villalba Fleytas

Florencia Dolsa

Lucy López

Eli Loizaga

Rita Santacruz

Nadia Guzmán

Adrián Saucedo

Elizabeth Velázquez

Francisco Recalde

¡Muchas felicidades!





recepción

El embajador de España en Paraguay, Javier Hernández Peña, ofrecerá una recepción con motivo de la fiesta nacional de su país. La cita, que reunirá a diplomáticos y autoridades nacionales, será mañana, a las 18.30, en su residencia.





corrida

Este domingo se llevará a cabo la corrida ASA Run 2019 del American School of Asunción, en las inmediaciones de la institución educativa. Los circuitos del evento deportivo serán de 5 y 10 km y este año estará habilitado el circuito para menores de 4 a 12 años dentro del predio del colegio. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web del Paraguay Marathon Club.



cena anual

El martes 15, a las 20.00, en el salón Pérez Uribe del Club Centenario, se llevará a cabo la cena de gala de la Fundación A Todo Pulmón. Con lo recaudado se podrá seguir con los proyectos de reforestación y educación ambiental impulsados por la entidad.



Drinks & More

La 3ª edición de Drinks & More se llevará a cabo el miércoles 16, desde las 19.00, en Talleyrand Costanera. Contará con alrededor de 20 empresas expositoras y unos 40 tablones en donde se podrán encontrar productos varios, como vinos blancos, rosados y espumantes, además de cervezas, destilados, delicatessen y marcas gourmet. Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketea.