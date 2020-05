Afirman que será un respiro luego de 50 días de encierro

“Es positivo porque hace prácticamente cincuenta días que estamos cerrados y no hay forma de que una economía pueda aguantar con empresas en esas condiciones y mucho menos los trabajadores”, manifestó.

Añadió que la gente del sector informal recibió 500 mil guaraníes y los del ámbito formal poco más de un millón de guaraníes, montos que “al final no son nada para poder subsistir”.

Puntualizó que los datos que se lanzan sobre suspensiones laborales y despidos son menores a los que realmente se están dando, debido a que hay muchos que no comunican y lo arreglan con su gente.

“Podías haber arreglado abril, pero mayo creo que ya nadie podrá aguantar y más para el sector de mipymes”, enfatizó.

Tavella refirió que también están conscientes del tema sanitario y que existe el riesgo del contagio. No obstante, consideró que la “mayoría ya es consciente de lo básico, como el lavado de manos y el uso del tapabocas que todas las empresas van a cuidar”.

Apuntó que, igualmente, no se debe olvidar que hay unas 500 mil personas viviendo hacinadas en asentamientos de Asunción y Central que esperan salir a trabajar.

En el sector de la construcción, dijo que ahora solo se permitirá trabajar en cimientos y hormigón, pero no en obras civiles en general. Sobre el punto, estimó que no cree que llegue a ser así, debido a que hay muchos obreros del sector que ya no pueden esperar y vivir sin ingreso alguno.

“Sin lugar a dudas que esta apertura va a darle definitivamente un respiro a las mipymes. Se va a tener el riesgo desde el punto de vista de salud, pero desde el económico será positivo y la evaluación lo vamos a hacer luego de la primera quincena de mayo”, acotó.

Finalmente, Tavella exhortó a la gente a ser consciente y respetar las medidas del protocolo sanitario, a fin de evitar un retroceso que obligue a volver a un estado de cuarentena más duro.