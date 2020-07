Advierten a Abdo de consecuencias políticas si no mejora su gestión

Citaron, entre otros aspectos, que al informe le faltó autocrítica, dado que prácticamente el titular del poder Ejecutivo pintó un “país de maravillas”.

Para el senador Frente Guasu, Hugo Richer, la falta de gestión de Abdo le puede producir otro dolor de cabeza político si no mejora la economía. Expresó que el mandatario debe cambiar de rumbo, caso contrario en los tres años que le queda, el país va a seguir sufriendo producto de la impunidad y la corrupción.

“Es decepcionante el discurso del presidente de la República ayer. Creo que no fueron más de nueve palabras dedicadas al problema de salud, que sabemos tiene solo una ejecución del 4% y por sobre todo obvió conscientemente decirle al pueblo paraguayo y al Congreso los lamentable hechos de corrupción y baja ejecución presupuestaria. Era la oportunidad que usted (Presidente) diga al pueblo paraguayo por qué pasa eso”, lamentó el legislador del FG.

Agregó que como el fuerte endeudamiento va a afectar tanto a ricos como a pobres “si el aspecto económico no mejora, eso puede ocasionar una crisis política que también va afectar al gobierno”, remató.

La senadora liberal Zulma Gómez instó al presidente a salir de su “burbuja” y pintar un país que no se ve en la calle. “Deje de vivir en una burbuja señor presidente de la República. Usted dice que Paraguay sigue funcionando y no se da cuenta que todo está paralizado”, expresó.

Agregó que la exposición hecha por el mandatario el miércoles pasado es totalmente irreal y poco creíble.

Igualmente criticó la decepción que produjo que a Salud se le haya dado todo para que finalmente se combata al Covid-19, y hasta ahora la ejecución haya sido irrisoria, mientras se multiplican las denuncias de corrupción.

“Usted debe pedir disculpas señor presidente, porque a 115 días de la aparición del Covid-19 en el país, no se ha avanzado en el equipamiento de los hospitales. Cuando el pueblo quedó en su casa y vivió como pudo (...) para que ahora nos enteremos que solo el 4% de lo que se destinó para salud, fue utilizado. Como es posible que en Ciudad del Este no existan laboratorios de pruebas y no se tenga respiradores por ejemplo, siendo ciudad de frontera con Brasil donde miles de personas mueren a diario”, reclamó.

La senadora Desirée Masi, por su parte, centró su crítica a la baja ejecución de Salud, por lo que restó importancia al informe que calificó uno “más del protocolo”, aunque dijo que se parecía más a ciencia ficción por lo irreal que manifestó Abdo en su informe. “Está Disney, Pixar, Universal, está Marvel y las telenovelas y luego viene el informe”, resaltó.

Señaló que el gobierno debe explicar donde fue a parar los descuentos que por ejemplo se hizo a miembros del Legislativo y a otros funcionarios.