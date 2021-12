Aduanas mejora con salida de jubilados

El ente viene denunciando hace unos años sobre el problema que le generan los funcionarios que ya cumplieron con la edad y antigüedad para acogerse al beneficio de la jubilación, pero que no lo aceptan y a través de demandas lograron seguir en el cuadro activo.

Debido a esta situación “especial”, la DNA no está pudiendo renovar sus cuadros de recursos humanos con personas jóvenes que tienen la capacidad y formación para trabajar en el ámbito tecnológico.

Fernández dijo que en el caso de los jubilados lograron que se retiren efectivamente una muy buena cantidad, gracias a un decreto sobre servicio externo. “Eso ha motivado a que muchos se jubilen”, remarcó. No obstante, aclaró que aún hay un buen número de funcionarios en edad de jubilación, que recurrieron a la Corte y que aún no se definieron. “Esas medidas cautelares que concede la Corte podrían ir creciendo en el futuro. Si bien aumentó el número de jubilados voluntarios, también hay una cantidad importante que no nos permite renovar el plantel”, puntualizó.