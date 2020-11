Admiten que sistema de billetaje no es interoperable con cargas remotas

Hasta el momento estas tarjetas no son del todo interoperables y a la hora de hacer aplicable el saldo que se recargó de manera remota hay que validar en el aparato correspondiente a la marca de tarjeta que uno tiene, esto es para ambas empresas.

Los pasajeros comentan que a la hora de ingresar su tarjeta en un validador que no sea de la misma marca de su tarjeta, el lector no registra el saldo que tiene disponible en el pase, motivo por el cual deben descender nuevamente de las unidades. Esto pasa cuando la carga de saldo se hace, por ejemplo, desde la aplicación del celular y no desde un punto de recarga.

La gerente de márketing de la empresa MÁS, Laura Amarilla, indicó que “por el momento las tarjetas no son interoperables. Cuando recargás el saldo de manera remota hay que validar con el validador correspondiente a la marca de tarjeta que tenés”.

Añadió que en dos semanas, aproximadamente, 220.000 unidades más de tarjetas ingresarán para poder abarcar el mercado. “Es para un sector de personas a quienes les están faltando ahora los pases y suponemos que estas tarjetas van a sobrar”, refirió Amarilla.

Por otra parte, el viceministro de Transporte, Pedro Britos, sostuvo que se está trabajando para simplificar el paso de actualización de saldo. “Está en proceso de desarrollo la solución. Se están desarrollando y realizando las pruebas, cuando terminemos se va a simplificar el paso de actualización de saldo. Se simplificará la validación de saldo y ya no será necesario utilizar ese paso”, agregó Britos.

reclamos

Un usuario reclamó a la página de MÁS “¿Podrían solucionar la recarga de esta tarjeta? Cómo es posible que no se acredite el monto de recarga si ya viajé en bus con el validador de MÁS? Claramente se ve en la foto que hice la recarga a las 13:22 y viajé a las 15:10 en el 29, y sin embargo en mi monedero solamente se ve G. 500. Como sugerencia sería muy importante que las acreditaciones se vean al instante en la aplicación y se concreten sin necesidad de viajar en un autobús de la misma marca de la tarjeta”, expresó el usuario a la línea de reclamos de la firma.

En respuesta, desde la página le contestaron que al día siguiente le enviarían una persona para validar su recarga. Léase, las tarjetas aún son inoperables y urge una solución.