Abogados piden que el CM defina perfil al cargo de fiscal general

Riera habló de las discusiones que se dieron al interior del Colegio de Abogados respecto al proceso que iniciará el próximo lunes el Consejo de la Magistratura, con el llamado a concurso para el cargo de fiscal general del Estado, tras el fin del mandato de la actual titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez.

En este sentido, dijo que consideran que este proceso de selección debe ser mejorado por el Consejo de la Magistratura, considerando los procesos anteriores para elección de dicho cargo, así como otros cargos importantes, como las ternas para ministro de la Corte Suprema de Justicia.

“Ese trabajo de perfilar, el Consejo no lo hace... Nosotros queremos, que el que establezca los criterios de idoneidad nos diga qué es idóneo. Perfilame la figura de idoneidad, en el sentido de qué es lo que necesitamos como Fiscalía General”, manifestó Riera durante la entrevista radial.

CRITERIOS. El presidente del Colegio de Abogados del Paraguay expresó que los criterios de evaluación que se establecen desde el Consejo de la Magistratura durante el proceso de selección no se condicen con los cuestionamientos que los que ocuparon el cargo de fiscal general recibieron.

“Nos dimos cuenta de que los cuestionamientos posteriores a todos los fiscales generales o autoridades de alto rango, como ministros de Corte, no se resumen en lo que se evalúa. Si hoy se puede cuestionar a la actual fiscala general del Estado, vos no le estás preguntando ‘tu título nio era de los Estados Unidos, de España; vos sos egresada de esto, sos de aquello; tuviste 60 puntos, no 70’. No pasa por ahí, hoy se están cuestionando otras cuestiones”, señaló Riera a la Monumental.

Subrayó la oportunidad que implica para el Consejo y toda la clase política que forma parte del proceso de selección de la persona que ocupará en los próximos cinco años el cargo de fiscal general del Estado.

“De las cosas que nosotros le preguntaríamos al candidato, si su posición como eventual fiscal general en el fortalecimiento del Ministerio Público pasa solamente por razones presupuestarias, que es por supuesto siempre salarios, muebles, móviles, forenses, departamentos, morgue, lo que quieras; o, por ejemplo, podemos empezar a hablar ya de capacitación, formación, utilización de asesores locales o internacionales, cuál es su posición como futuro fiscal general con la política, en términos de corrupción que señala la Embajada norteamericana”, dijo.

Subrayó la importancia de poner en el debate con los candidatos los temas de actualidad y no solamente aspectos técnicos jurídicos que se suelen dar en los exámenes de conocimiento, y otros aspectos evaluativos.

“Fiscal general es el abogado más poderoso, es la persona que puede dar la cara, es representante social, pero en términos jurídicos, es quien tiene presupuesto gigantesco para enfrentar los problemas a nivel país... Hoy hay un poder discrecional enorme”, señaló con preocupación Riera.

Indicó que como gremio estarán atentos a todo el proceso que llevará adelante en los próximos días el Consejo de la Magistratura.



