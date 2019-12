Abdista plantea expulsión de OGD y Díaz Verón de la ANR

El vicepresidente primero del Senado Martín Arévalo anunció que pedirá la expulsión de Óscar González Daher y Javier Díaz Verón de los registros de la ANR, tal como se hizo con la ex diputada Cynthia Tarragó, actualmente detenida en Estados Unidos.

Lo que se tendría que ver sería el mecanismo, a través de una convención colorada en el caso del ex senador luqueño, o si se realiza de manera directa. “Nos pone como partido en una situación difícil. Creo que ante esta situación corresponde la expulsión de Óscar González Daher y del ex fiscal de los registros del partido. Voy a solicitar eso”, mencionó ayer el abdista, durante un almuerzo con periodistas acreditados ante la Cámara Alta.

“Diputados también había solicitado el caso de Cynthia Tarragó, y creo yo que es una situación alarmante para la clase política. El partido tiene que estar a la altura de un nuevo tiempo y tiene que demostrar que va por buen camino”, consideró.

Habló de la necesidad de una mayor honestidad y transparencia, y sobre todo que la clase dirigencial mida sus pasos y se conduzca como la sociedad lo exige.

Arévalo asegura que González Daher ya no es una autoridad del partido, y de hecho ya no corresponde porque ya no es senador.

Alegó que EEUU tiene la potestad de otorgar la visa, y prohíben la entrada a los que consideran que están involucrados en corrupción.

“Es un mensaje claro dirigido específicamente a la clase política. Cuando uno hace mal realmente tiene una reacción fuerte del gobierno americano. Imagínate que es para toda la familia la prohibición de entrar a EEUU”, indicó.

Manifestó que evidentemente el sistema judicial se mueve de manera un poco lenta, y los abogados tanto de González Daher como de Díaz Verón recurren a las famosas chicanerías, alargando el proceso y tratando que caiga todo.

“Para el gobierno americano hay una situación bien clara que hubo tráfico de influencia”, indicó. “En muchos casos manejó la justicia a su antojo cuando estaba como senador”, dijo sobre OGD.

“Es una persona influyente que manejaba la justicia a su antojo y que hoy lastimosamente la Justicia no corre con esa celeridad que se espera”, señaló.