A los gritos levantaron sesión y se posterga otra vez juicio a la fiscala

Celeste recordó las frases de las diputadas Del Pilar Medina y de Rocío Abed, quienes declararon ser ”perritas de Cartes” y dijo que las mismas deben pedir disculpas por sus dichos.

En la sesión del lunes la diputada Medina afirmó ante el pleno “he'i oréve (nos dicen): Perrito de Cartes. Sí, yo soy perrito de este señor (señalando la fotografía de Horacio Cartes que tiene en su curul)”.

Horas después. en un programa televisivo la diputada Rocío Abed ironizó el comentario y dijo que ella “le mueve la colita a su líder”. A la salida de la sesión Abed dijo que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

“Me parece que hoy las dos colegas tendrían que pedir disculpas por sus dichos. Creo que las víctimas de feminicidio y las mujeres golpeadas necesitan una aclaración y si no la hacen ellas, haré yo. Señoras y señoritas que quieran entrar en la política, no hay que ser perrita de nadie y no hay que mover la colita a nadie, ese no es el camino”, sentenció y empezaron los gritos de Medina.

Luego, el diputado Eusebio Alvarenga intentó seguir con la sesión, pero los cartistas indignados gritaban cada vez más fuerte.

La diputada Del Pilar Medina se enfureció aún más y a los gritos se acercó hasta Celeste acusándole de coimera y varias personas la atajaron para que no llegue hasta la diputada liberal.

Más frases. “Hay casi un orgullo del que hacen gala por ser kakistócrata, es decir, por ser torpe, burro y mediocre”, manifestó Celeste.

Agregó que se envía un mensaje erróneo a los jóvenes de que “hay que estar orgullosos por no saber leer, de no ser inteligentes, preparados, o bien formados”.

Refiriéndose a Walter Harms, pero sin mencionar su nombre, dijo que se envía el mensaje de que a pesar de no tener conocimientos básicos son “orgullosamente parlamentarios”.

Culpó al sistema educativo. “El llegar a adulto sin haber leído un libro, sin saber leer, sin entender lo que se dice es culpa del sistema educativo”, expresó. Antes, también la diputada Kattya González habló de “kakistocracia”. Cuestionó la baja ejecución presupuestaria y dijo que Quiñónez s responsable de la carencia de equipos, poniendo en riesgo a los funcionarios



La fiscala general del Estado es responsable de la baja ejecución presupuestaria para lograr los objetivos.

Kattya González,

diputada del PEN.



Señoras y señoritas que quieran entrar en la política, no hay que ser perrita de nadie y no hay que mover la colita a nadie.



Me parece que hoy las dos colegas tendrían que pedir disculpas por sus dichos. Las víctimas necesitan una aclaración.

Celeste Amarilla,

diputada del PLRA.



“No daban las condiciones para continuar la sesión”

El titular de la Cámara Baja, Carlos María López, indicó que las condiciones no estaban dadas para continuar con la sesión donde se seguía analizando el juicio político a la fiscala general.

“Había un griterío. Toqué el timbre y pedí que se respeten. Al final, empezaron a golpear los muebles, y tuve que levantar la sesión”, comentó.

Lamentó la actitud de varios diputados y dijo que quedará a su cargo hacer la convocatoria a una sesión para continuar analizando el libelo acusatorio contra Sandra Quiñónez, y mencionó que aún no hay fecha. Mientras tanto, varios legisladores hablaron de convocar para dentro de 15 o 20 días porque aún no hay votos.