A confesión de parte

Darío Messer, el “doleiro dos doleiros”, lavador de dinero de marca mayor, cerebro del esquema que movió ilegalmente 1.600 millones de dólares en más de 52 países, el que obtuvo la nacionalidad paraguaya en 2017, el más buscado por la Justicia que estuvo oculto y protegido en nuestro país por casi un año, en estos días ha decidido cantar como un canario ante la Justicia brasileña, acogiéndose a la figura de la delación premiada y no dudó en mandar al frente a sus ex socios, incluyendo a su “hermano del alma”, el ex presidente paraguayo Horacio Cartes.