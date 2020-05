200 personalidades llaman a no “volver a lo de siempre”

El cineasta español Pedro Almodóvar, los mexicanos Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón o la cantante estadounidense Madonna unieron sus voces a la de otros 200 artistas y científicos internacionales para pedir que la pandemia sirva para impulsar un cambio profundo en la sociedad.

En un artículo publicado en el diario Le Monde e impulsado por la actriz francesa Juliette Binoche y su compatriota Aurélien Barrau, físico y filósofo, subrayan que aunque la crisis del coronavirus es una tragedia, “tiene la virtud de invitarnos a afrontar cuestiones esenciales” para reinventar nuestro modo de vida y de consumo. “Los ajustes no van a ser suficientes. El problema es sistémico”, afirman en un texto respaldado también por los actores españoles Javier Bardem, Penélope Cruz y Carmen Maura, el estadounidense Joaquin Phoenix o los argentinos Ricardo Darín y Cecilia Roth. El consumismo, según su reclamo, “nos ha conducido a negar el valor de la vida en sí misma: La de las plantas, la de los animales y la de una gran cantidad de personas. La contaminación, el calentamiento y la destrucción de los espacios naturales conducen al mundo a un punto de ruptura”. Mensaje claro. Para ese colectivo, la catástrofe ecológica en curso refleja “una metacrisis: No hay dudas de la extinción masiva de la vida en la Tierra y todos los indicadores anuncian una amenaza existencial directa. A diferencia de una pandemia, por grave que sea, es un hundimiento común de consecuencias inéditas”. Por ello, piden “de forma solemne a dirigentes y ciudadanos que salgan de la lógica insostenible que prevalece todavía para trabajar por fin en una refundación profunda de los objetivos, los valores y las economías”. Comparten esa opinión el productor y director argentino Santiago Amigorena, el cantante español Miguel Bosé, la actriz italiana Monica Bellucci, la australiana Cate Blanchett, los estadounidenses Robert de Niro, Willem Dafoe, Jane Fonda y Barbra Streisand o la mexicana Kate del Castillo. “La transformación radical que se impone a todos los niveles exige valentía y coraje. No se producirá sin un compromiso masivo y determinado. Debemos actuar ahora. Es una cuestión tanto de supervivencia como de dignidad y coherencia”, concluyen los firmantes, para quienes es “impensable volver a la normalidad”. EFE



Destacadas figuras llaman a actuar contra la crisis ecológica, una vez que culmine la pandemia.



Contundente

“Nos parece inconcebible +volver a lo de siempre+”, escribe el colectivo en el texto publicado por el diario francés Le Monde.

La “tragedia” de la covid-19 tiene a la vez “la virtud de invitarnos a hacer frente a las cuestiones existenciales” y encarar un “problema sistémico”, reflexionan los firmantes. Algunos de los firmantes son Alejandro González Iñárritu y actores como Robert de Niro, Jane Fonda, Jeremy Irons, Cate Blanchett, Penélope Cruz, Juliette Binoche y Ricardo Darín, así como el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, además de Madonna, Alfonso Cuarón, Pedro Almodóvar, Julianne Moore, entre otros.