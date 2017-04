Zacarías Irún propone iniciar debate en HC para elegir la dupla

“No tenemos por qué oponernos radicalmente al técnico o al político. Hablaría de una mezcla de ambas figuras”, expresó Zacarías. Acotó que el Partido Colorado cayó del poder en el 2008 de manos de los políticos. “Le hace bien (técnico) al Paraguay y al propio partido. Hemos sido testigos de la caída del Partido Colorado en donde en teoría todos son políticos. La solución no es el prebendarismo o que hablemos y seamos solamente políticos. La mezcla de ambos es lo perfecto”, apuntó.

La reunión del Comando Nacional de Honor Colorado se realizará en los primeros días de mayo, a fin de tener el candidato y comenzar la campaña a mitad de año. Las internas coloradas serán el 17 de diciembre.

Hasta el momento suenan algunos nombres, entre ellos Santiago Peña (ministro de Hacienda), Pedro Alliana (presidente del Partido Colorado), Enrique Riera (ministro de Educación), Juan Carlos Baruja (ministro de Agricultura y Ganadería) como potables candidatos. Sin embargo, referentes del entorno del presidente hablan de que se jugaría nuevamente por un outsider que logre juntar entusiasmo interno en la ANR y los independientes.

disidentes. Sobre el pedido de suspensión de los disidentes, Zacarías los criticó porque no van a debatir en la sede de la ANR para marcar diferencias. “Colorado Añetete dicen, pero no se van a la Junta de Gobierno a debatir. Esa es la casa de los colorados. La casa de los colorados no es la casa de Desirée Masi, de Efraín Alegre, de todos aquellos que hacen oposición al gobierno y le quieren poner rueda a un gobierno colorado”, apuntó. Agregó que muchos de ellos hablan de coloradismo a boca llena cuando “quieren utilizar al Partido Colorado y los dirigentes para sus pretensiones personales”.