VIH: Suman 4 imputaciones contra abogado denunciado

La abogada de todas las denunciantes, Mirna Morínigo, manifestó que actualmente está abocada a recuperar a la hija de una de las afectadas, producto de la relación que tuvo con el abogado y que hasta el momento no le fue entregada a su madre.

Morínigo explicó que las mujeres denunciantes crearon un grupo y se apoyan mutuamente, conteniéndose en todo lo que se pueda.

“Estamos controlando diariamente el proceso y en espera de que otras víctimas se acerquen para también iniciar la denuncia ante el Ministerio Público”, manifestó.

Una de las mujeres que supuestamente fue transmitida con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), por parte del abogado, declaró que la hija del denunciado quien vivía con él también fue transmitida, al igual que la madre de esta.

“Él me había dicho que su hija vivía en su domicilio porque su madre la había abandonado y cuando iba a su casa me llamaba la atención de que la niñera siempre me preguntaba si me cuidada al tener relaciones”, testificó la mujer.

Comentó que mantuvo una discusión con el abogado y le dijo a la empleada doméstica que no volvería a la casa. Fue entonces que le confesó que su patrón, al igual que su hija y la madre de la pequeña, eran personas con VIH, según dijo ante el Ministerio Público.

Las mujeres afectadas habían sido amenazadas para no denunciar al hombre, según ellas mismas dijeron.