Travesía en bici: “El turista busca lo natural, funcionará”

ENCARNACIÓN

"Hay que animarse, se puede, Paraguay es un país hermoso con gente increíble". Jerónimo Buman, de nacionalidad guaraní, ayer aún estaba por la ciudad de Encarnación, luego de cumplir con su desafío personal de unir en bicicleta Asunción-Encarnación por el camino que habían dejado las vías del tren.

En la mañana se le reparó la bicicleta, su fiel compañera, quedando prácticamente nueva. "En Asunción con ella me muevo, es imposible hoy circular en automóvil, tengo mi kit de limpieza y voy a todos lados con la bici", confesaba el productor de comerciales audiovisuales, documentales, de 42 años de edad.

"Se imaginan viajar en bici por esos lugares?, la llegada de europeos pidiendo hacer un viaje entre pueblo y pueblo, es toda una aventura y va generar para la población local una fuente de ingreso; se puede, estoy convencido de que sí. Las autoridades, comunidades se deben de mover y provocar que estas bicisendas sean una realidad", resaltó entusiasmado.

Puso el ejemplo del grupo de ciclistas de la localidad de Coronel Bogado, a 45 kilómetros de la ciudad de Encarnación, que realizarán una bicisenda entre el centro de la comunidad hasta el límite con Carmen del Paraná, con la instalación de un muelle en las orillas del Tacuary, ayer en horas de la tarde, mantuvo una reunión con ellos.

"Antes de mi idea ellos ya estaban con este proyecto, así que somos varios locos los que estamos con esta idea", señaló. Recordó a la gente de la localidad de Iturbe, cuya estación de ferrocarril estaba abandonada y a punto de caerse, "allí hoy funciona un museo y enseñan inglés a los chicos y hay una biblioteca después de que ellos mismos se encargaran de arreglar, ustedes se imaginan lo atractivo que puede llegar a ser para los europeos encontrarse con estos edificios históricos del interior y llegar en bicicleta a esos lugares?, la historia que existe en nuestro territorio es impresionante", sentenció Jero.

EL VIAJE. Nació de su experiencia en los EEUU. Cuando observó que un terraplenado perteneciente al ferrocarril había quedado en desuso y fue utilizado como bicisenda, "allá le pusieron asfalto, señalizaron, pasa por túneles, sabés cómo son, súper organizados, pero acá lo que el turista busca es la aventura semisalvaje o lo más natural posible, esto puede funcionar", manifestó el ciclista.

Recordó que el viaje no fue para nada fácil, sobre todo en los puntos donde ya no existen puentes, "estaba solo y tenía que seguir viajando, no había puente y pasé por unas vigas haciendo equilibrio, el otro lugar que se puso feo fue antes de llegar a Maciel, pero me divertí mucho, se clavan unas tablas, se machetea y se pasa, se puede recuperar", relató.