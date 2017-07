Tras darse a conocer nuevamente casos de personas con la enzima KPC (Klebsiella Pneumoniae Carbapenemasa) internadas y aisladas en Terapia Intensiva, que despertó el temor entre familiares por un eventual contagio masivo, la Previsional dispuso desde el pasado martes 11 de julio que las sábanas se laven en la Sección de Lavandería, relataron los acompañantes.

Anteriormente, las telas eran entregadas a las personas en bolsas para que las laven en el hogar o albergue, sin tener conocimiento de si sus parientes estaban infectados o no.

"IPS ahora lava las sábanas. Nosotros lavábamos en nuestra casa. Las licenciadas nos informaron que ellos ahora se van a encargar. Antes, nos ponían en una bolsa y nos dejaban con el guardia. Casi nos morimos del susto cuando nos enteramos del KPC porque yo cuido niños y adultos", relató Silvia Garay que acompaña a su marido internado en terapia hace siete días.

Por otra parte, Marlene Barrios se enteró recientemente de que su madre internada hace 30 días en Terapia Intensiva es portadora de KPC (mutación de bacteria contagiosa y resistente a antibióticos), lo cual no le informaron los médicos, lamentó.

"Yo traía mis sábanas, pero no lavaba acá. A mi mamá se le cambió en la sala de infectados, donde estuvo tres semanas. Después nos enteramos que tiene KPC. El médico no me dijo", comentó Barrios, quien se enteró que su madre era portadora de la enzima a través de acompañantes de otros pacientes.

Tras lo acontecido, Barrios relató que presentarán una nota a las autoridades para solicitar una charla y conocer más sobre los cuidados que hay que tener para evitar contraer KPC. La asegurada compra diariamente hasta tres batas que tiene un costo de G. 100.000, al cual se suman otros gastos en medicamentos e insumos. Diuréticos, suero, pañales, sábanas, son algunas de las compras que hacen diariamente los acompañantes.

ADQUISICIÓN. Kits de sábanas, sábana infantil, para camillas, mosquitero y frazadas que sumarían más de 60.000 ítems se encuentran en proceso de licitación para la provisión a toda la red de la Previsional.

La adjudicación se realizará la próxima semana, informó Armando Rodríguez, gerente de Administración y Logística del IPS. Por otra parte, informó que prosigue la licitación de algunos medicamentos e insumos que serán adjudicados próximamente.