Suman denuncias por fraude y aumenta indignación ciudadana

Por su parte, Ramírez hizo su descargo en Facebook alegando que "incluyeron mis datos en la lista de la enmienda y lo que figura ahí no es mi dirección y mucho menos mi firma. Esto es una vergüenza, me siento muy indignado y si esta no es la manera correcta de hacer la denuncia, espero que alguien me lo diga, desde ya queda constancia de esta gran farsa", manifestó el profesional, quien ya fue asesorado sobre cómo realizar la denuncia.

Equipo de hándbol que "firmó" denunció al Partido Colorado

Disidentes y liberales ofrecen abogados

Falsifican firmas de plantel de Copaco

Diputado Asa acusa al intendente Michel Flores

Vecinos de una cuadra aparecen en planilla

Oficializa denuncia ante Fiscalía de Pilar por firma falsificada

Más nombres saltan como firmantes y llegarán a la Fiscalía

Los ciudadanos no dejan de denunciar las irregularidades en las planillas pro enmienda presentadas por los colorados la semana pasada ante el TSJE, que constituyeron un verdadero bochorno.

Rosa Varela denunció que su nombre apareció en la lista de firmantes de las planillas que la ANR entregó a la Justicia Electoral.

Además, según denunció, encontró los datos de su hermana Gladys Zoraida Varela y su cuñado, Osvaldo Ramírez Paredes, y una amiga.

"Revisé y no encontré, después un amigo me pasó un link, vi que sí firmé para ir directo a la planilla (...) Estoy afiliada al Partido Colorado, pero esa no es mi firma, no es mi letra, no vi nunca esa planilla, mi hermana y mi cuñado también aparecen en ella", expresó.

Indicó que hará los trámites correspondientes para denunciar su caso ante la Fiscalía.

UN JUGADOR. El futbolista Benjamín Cáceres, jugador del Olimpia de Itá, también denunció un hecho similar.

En comunicación con Radio Monumental, explicó que encontró su firma en una planilla que era de la localidad de San José de los Arroyos, de donde es oriundo, aunque ahora vive en Itá. Dijo que también denunciará el caso ante la Fiscalía.

El Partido Colorado presentó las planillas con 366.000 firmas al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) el 13 de enero. Luego saltaron que más de 60.000 eran falsas.