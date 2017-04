"Para nosotros él era el candidato ideal para las próximas elecciones y que la enmienda era una vía importante. Siempre dijimos que era constitucional y que de nuestra parte no hubo ningún atropello", señaló el senador Nelson Aguinagalde.

Sin embargo, dijo que al jefe de Estado le resultó más importante la necesidad de tranquilizar al país debido a la crispación que se generó en los últimos meses a consecuencia del proyecto de enmienda constitucional.

"Esperemos que ahora se sienten a conversar y que la oposición entienda que se debe sentar a dialogar e instalar un nuevo camino para construir la grandeza de la patria", agregó el parlamentario.

Dijo no estar decepcionado de la decisión del mandatario porque antepuso primero al país en la búsqueda de la paz y armonía. Cree que ahora es necesario iniciar una lucha democrática y respetuosa de cara a las elecciones del 2018.

CANDIDATOS. Al ser consultado sobre quien sería ahora el candidato del movimiento Honor Colorado, respondió que todavía es rápido hablar sobre ese tema y que el análisis se estaría haciendo en los próximos días.

"No quiero a dar nombres porque todavía estamos en una situación no muy feliz porque hasta ayer teníamos la esperanza de la candidatura del presidente Cartes", refirió a la emisora 780 AM.

También cree que el titular del Ejecutivo seguirá siendo el líder del movimiento político y un actor importante para la elección del nuevo candidato. Mencionó que se deberá elegir con mucha inteligencia porque esa persona deberá seguir la misma línea en la administración gubernamental.

RENUNCIA. Tras varios meses de impulsar a toda costa su reelección, con lo que generó una fuerte crisis política, el presidente Horacio Cartes sorprendió al país al anunciar oficialmente que renunciaba a su intención de volver a candidatearse.

El anuncio descolocó a sus aliados y fue tomado con desconfianza por referentes políticos de la oposición y otros sectores, ya que, pese a descabalgar a su candidatura, no retiró el proyecto de enmienda y los defensores del proyecto dicen que sigue en pie el plan en la Cámara de Diputados.

Desde el entorno presidencial hablan de que el mandatario tomó la decisión porque se hartó de que hasta el momento no se haya aprobado el proyecto, lo que fue generando fuga de votos en la Cámara Baja.

A esto se sumó la fuerte presión de la Iglesia Católica, desde el mismo Vaticano, y de los Estados Unidos, cuyo emisario justamente llega hoy al país para ver la situación.