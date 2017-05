Seccionaleros respetan a Peña, pero quieren que el candidato sea político

Aunque aún no está dicha la última palabra, se especula que inclusive a la vuelta de su viaje a Portugal, a mediados de mayo, Cartes ya haría el anuncio.

La noticia de la preferencia del mandatario hacia el novel colorado cayó como balde de agua fría entre la dirigencia, que ya maneja la información de esta chapa "técnico-política".

A la hora de hablar con los dirigentes sobre los posibles candidatos, todos defienden la tesis de que el próximo presidenciable debe salir de las bases y tiene que contar con una larga trayectoria política.

En ese sentido, mencionan al ministro de Agricultura, Juan Carlos Baruja, al vicepresidente Juan Afara y al ministro de Educación, Enrique Riera. En menor medida, citan a Javier Zacarías Irún y al presidente de la ANR, Pedro Alliana, aunque a este último lo apuntan como posible vicepresidente, al igual que a Gneiting.

Julio Vega, presidente de la Seccional 21, mencionó a Afara y a Riera como los que reúnen el perfil para ser posibles candidatos.

Aunque considera a Peña como un "buen técnico", dijo tajantemente que debe primar el deseo de la mayoría de que se elija a un político y pidió que se respete esa decisión a la hora de definir un candidato.

Ante la consulta sobre la figura de Luis Castiglioni, quien admitió su interés de ser candidato presidencial, Vega dijo que "ya pasó su tiempo" y que el senador y ex vicepresidente tiene un estigma que lo sigue desde el 2008, cuando no acompañó en las elecciones generales a la ANR, que pasó a la llanura.

Alcides Florentín, de la Seccional 45, fue tajante a la hora de mencionar que no respalda a Peña como candidato. "No voy a aceptar una candidatura impuesta como la de Peña", dijo y citó a Baruja como primera opción y a Afara como segunda alternativa.

"Peña no es colorado, es un liberal que se afilió para no perder su zoquete nada más. No quiero más a un candidato impuesto como Alliana, quien no atiende a la dirigencia", aseveró el dirigente.

Alciviades Escobar, de San Juan Nepomuceno, dijo que "la gente prefiere a Afara" como presidente y a Alliana como vicepresidente. "Peña es muy buena persona y a lo mejor maneja muy bien el Ministerio de Hacienda, pero no es político", señaló.

Blas Domínguez, de Ciudad del Este, indicó que Javier Zacarías Irún tiene perfil para ser candidato a presidente de la República y citó a Baruja como postulante a vicepresidente.

Agregó que Peña es menos conocido por la dirigencia, porque no tiene militancia política. Apuntó que es una persona joven muy preparada y su perfil no deja de ser interesante, por lo que no se negará a trabajar por su candidatura en caso de que sea el elegido por Horacio Cartes.

"Nosotros estamos dispuestos a trabajar por un candidato que el presidente Horacio Cartes designe. No obstante, queremos que sea un político, toda vez que Cartes decida eso", indicó.

Dijo que Castiglioni debe dar un paso al costado para buscar candidatos nuevos.





Se afilió el año pasado a la ANR

Santiago Peña, el ministro de Hacienda que está sonando en esferas de la ANR como el posible elegido de Horacio Cartes para la candidatura presidencial, se afilió a la ANR el 29 de octubre del año pasado luego de la convención colorada en la que los convencionales exigieron al presidente destituir a los ministros no colorados. Peña, entonces afiliado del Partido Liberal Radical Auténtico, cambió de partido y se anotó en los registros colorados a fin de evitar ser sacado del cargo. En dicha convención Cartes destituyó a Francisco de Vargas del Ministerio de Interior por ser liberal.