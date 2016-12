Lugo y su equipo anunciaron que hoy pedirán al TSJE aclaratoria sobre la sentencia.

Bestard explicó que luego de la aclaratoria que hará el TSJE al pedido de Lugo, el FG solo puede presentar una acción de inconstitucionalidad, si así lo desea, ante la Corte.

Pero aclaró que esta acción debe ser analizada y resuelta no solo por la Sala Constitucional, sino por los 9 ministros de la Máxima Instancia judicial del país, por tratarse de una resolución del TSJE.

Inapelables. "Ellos (el FG) van a plantear una aclaratoria al TSJE, pero no cambiará la parte sustancial de la decisión, sino más que nada se hará una explicación, una aclaración como su nombre lo dice. Tienen 5 días para plantear la acción de inconstitucionalidad", dijo Bestard.

Afirmó que el sector de Lugo no puede presentar ningún recurso a la Corte más que la acción de inconstitucionalidad "porque las resoluciones del TSJE son inapelables".

"En el caso del TSJE, por expresa disposición de la ley, deben comprender los 9 miembros y no la Sala Constitucional que son solo tres ministros. Lo único que hará la Corte con nuestra resolución es expresar si hubo o no algo inconstitucional que no creo que suceda porque nos ceñimos a la ley. Pocos son los casos de muchos años atrás que se declaró inconstitucional una resolución de la Justicia Electoral", apuntó.

Resolución. El viernes, el TSJE falló a favor de la ANR en su demanda promovida por "propaganda prohibida" contra Lugo, cuyos asesores ya analizan recurrir a la Corte lo cual podría allanar el camino para que también el presidente de la República, Horacio Cartes, encuentre una veta para forzar su candidatura para una eventual reelección.

Dicha resolución se da en un momento en que se encuentra trabada la discusión sobre la posibilidad de una enmienda constitucional para introducir la figura de la reelección, y donde el voto del ex obispo es clave para completar los números necesarios.

Sin embargo, la jugada política podría darse a partir de que el propio Lugo presente un pedido de "certeza constitucional" a la Corte y que esta le habilite, dando pie a que también Cartes recurra a esta figura.