Puentes en mal estado dejan aisladas a varias comunidades

Decenas de puentes de San Pedro con estructuras de madera cumplieron su vida útil y representan un peligro seguir utilizándolos. Es más, algunas comunidades quedan aisladas a causa de esta situación.

Los pobladores del lugar se unen para repararlos como pueden, ante la inacción del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Estos puentes se encuentran en caminos vecinales muy transitados , zonas desde donde salen productos frutihortícolas para los mercados de consumo, pero que se ven seriamente afectados por esta situación.

El caso más grave ocurre en la colonia Moisés Bertoni, del distrito de San Estanislao; en esta comunidad varios puentes están en peligro de caerse, sin embargo sigue siendo utilizados porque, según los vecinos, no tienen otra alternativa.

Dos puentes de la calle 4.000 Bertoni se encuentran en pésimas condiciones, los que quieran pasar deben tratar de colocar las tablas en su lugar y cruzar con el Jesús en la boca, señalaron.

Alternativas caras. Los pobladores ya recurrieron en varias oportunidades al MOPC, pero no hay respuestas. “Nosotros hacemos lo que podemos para no quedarnos aislados, de esta zona en esta época del año salen frutas de época como sandía, melón y piña, y este año los productores tuvimos muchas pérdidas porque los camioneros no quieren utilizar esto puentes y tuvieron que buscar caminos alternativos, lo que encarece el flete. Esperamos que el MOPC se haga cargo y construya puentes de hormigón porque estos de madera tiene una vida útil muy corta”, señaló un vecino del lugar.

Licitación. El Ing. Andrés del Puerto, jefe del distrito 2 del MOPC, explicó que la construcción de nuevos puentes en esa zona está en licitación y que a fines de enero o primeros días de febrero se estaría iniciando la construcción de puentes tipo tubular.