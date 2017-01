Esta campaña empezó con la firma de planillas a favor del juicio político en un acto que se llevó a cabo en Carapeguá, Paraguarí, donde estuvo el titular de los liberales, Efraín Alegre.

Este último anunció que esta semana su partido demandará penalmente al mandatario y a los diputados y senadores que pretender alterar de forma ilegal la Carta Magna. "Vamos a enseñarle democracia al presidente Cartes. No le tenemos miedo. Esta semana con nuestro apoderado Cristian González estamos preparando una demanda penal contra Cartes y una serie de diputados y senadores que andan atentando contra la Constitución. Ellos dicen que tenemos miedo de que Cartes se candidate, pero donde te vas nadie quiere saber nada de Cartes", enfatizó Alegre. Amenazó a los cartistas de enviarlos a la cárcel "más temprano que tarde".

Los liberales tienen como objetivo recorrer el país para evitar que se apruebe el proyecto de enmienda.

El líder de los azules precisó que el país vive un momento histórico crucial en donde no puede haber equivocaciones. "Estamos como en los tiempos de la construcción de la dictadura de (Alfredo) Stroessner, allá por el 54, 67 y todo lo que se vino después. Así empezaron. Solo un artículo vamos a violar y luego otro artículo y así se quedó Stroessner 35 años", recordó.

Poner pecho. Sin embargo, Alegre enfatizó que en esos años de dictadura hubo un Partido Liberal que demostró valentía al "poner pecho y cara a la tiranía". "Vamos honrar nuevamente a la historia de valientes hombres y mujeres. Estamos viviendo una situación grave", aseguró.

Reconoció que el país está viviendo los peores tiempos de las últimas décadas.

"No hay salud en Paraguay. No hay medicamentos. Eso es lo que ha hecho el Gobierno de Cartes en estos 3 años. Inauguramos una nueva forma de exilio: antes la gente se iba por persecuciones políticas, luego por el exilio económico y ahora es por enfermedad. El paraguayo debe recorrer el mundo en busca de atención médica y medicamentos porque el Gobierno de Cartes no da respuestas", se quejó el dirigente.