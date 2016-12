"Navíos y aviones de Estados Unidos han estado realizando actividades cercanas de reconocimiento y vigilancia" en "aguas costeras de China", afirmó hoy una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hua Chunying.



Pekín pidió a Washington "que pare estas actividades", pues "seguiremos vigilantes" sobre esas operaciones, añadió Hua en rueda de prensa.



Según China, esas actividades se han realizado "durante un largo tiempo" y "ponen en peligro" la seguridad de la navegación en la zona.



Sin embargo, la portavoz eludió precisar expresamente si el dron acuático estadounidense capturado por la Marina china en ese área estaba realizando tareas de espionaje.



El Pentágono ha mantenido que el aparato realizaba labores de investigación científica y fue capturado por la Marina china fuera de las aguas que Pekín considera propias en el Mar de China Meridional, pero la portavoz indicó que los detalles concretos corresponden al Ministerio de Defensa chino.



Hua insistió en que el asunto está siendo discutido por los canales militares de ambas partes y subrayó su convencimiento de que "este incidente se gestionará adecuadamente".



El presidente electo estadounidense, Donald Trump, colocó dos mensajes en Twitter sobre este asunto: uno denunciando que China había robado el aparato y otro diciendo a Pekín que podían quedárselo.



"No nos gusta la palabra 'robar', porque no es lo que ocurrió", afirmó hoy la portavoz china.



El diario oficial chino Global Times, de tinte nacionalista, consideró hoy en un editorial que estos comentarios muestran que Trump "no tiene sentido común para liderar una superpotencia".



Según Washington, el incidente ocurrió a unas 50 millas náuticas al noroeste de la base naval estadounidense de la Bahía de Subic, en Filipinas, una zona de frecuentes disputas marítimas entre Pekín y países vecinos como Filipinas y Vietnam.