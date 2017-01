Paraguayos varados tras el alud están sin comida y sin asistencia

Liza Estigarribia, cónsul paraguaya en Córdoba, reveló que se enteró de la situación de los compatriotas mediante las denuncias realizadas ante la prensa paraguaya. “Mañana llegaría un funcionario consular para verificar la situación. Nos enteramos hoy (lunes) de esto por los medios de prensa ya que ningún afectado se puso en contacto con el Consulado”, manifestó la diplomática en contacto con la emisora 970 AM.

El tema, según la denuncia de los familiares, es delicado, ya que se trata de camioneros y turistas que se encontraban regresando a Paraguay cuando, tras lo ocurrido, ya no pudieron avanzar. Muchos no cuentan con abrigo y se les terminaron las provistas.

Testimonio. “Desde el martes pasado estamos aislados. No hay nada que comer, se agotaron las provisiones. Una botella de agua cuesta carísimo, se incrementaron los precios. Estamos abandonados a nuestra suerte, nadie del Gobierno nos ayudó”, refirió Jhony Guillén, uno de los paraguayos que se encuentra en Jujuy.

Víctor Guillén, otro paraguayo que viajaba en una comitiva de motociclistas a Chile, sostuvo que solo pararon en el lugar hace una semana para comer algo, pero ya no pudieron continuar el camino. Ahora están desolados.

Los más de 70 paraguayos se encuentran a tres kilómetros de la ciudad misma. Ellos negaron haber recibido asistencia por parte de autoridades argentinas. Sin embargo, a pesar de estas afirmaciones, los argentinos aseguraron que sí están ayudando a las personas varadas.

Oficial. La consulesa paraguaya en Córdoba fue quien se puso en contacto con las autoridades del vecino país y manifestó que estas le informaron de que los paraguayos sí recibían la ayuda correspondiente.

“Ellos (los del Gobierno) manifiestan que están asistiendo con las necesidades básicas. Dan comida, agua, los llevan a comedores que están en la zona tratando de paliar la situación. Eso es lo que a nosotros nos manifestaron”, declaró Liza Estigarribia.

Para la funcionaria paraguaya destinada en Argentina existe la probabilidad de que el grupo de compatriotas que afirma y denuncia no recibir ninguna asistencia por parte de las autoridades argentinas es el que no acepta moverse del lugar para no abandonar sus vehículos. Añadió que no quieren dejar los rodados por temor a que sus pertenencias sean robadas.