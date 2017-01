Nuevo proyecto de Stallone

El argumento de la cinta gira en torno a un sargento del Ejército estadounidense que sobrevive a una cuádruple amputación por heridas en el campo de batalla.

Tough As They Come explorará la relación entre este militar (Driver) y su suegro (Stallone), que le acompaña a lo largo de su recuperación.

Este largometraje sería el primero de Stallone como realizador tras la película de acción Los indestructibles (2010).

Como actor, Tough As They Come se une a otros proyectos interpretativos que Stallone tiene en el futuro. EFE