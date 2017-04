“No se puede admitir que no tengan balas”

Para el ex ministro del Interior Rafael Filizzola, el Gobierno es el responsable directo de la falta de recursos de la Policía en la zona Este del país. Asegura que hay interés de dejar desprotegida logísticamente a la Policía porque cercanos al presidente Horacio Cartes y a los negocios del mandatario les conviene que los agentes trabajen mal.

“Es una negligencia en el manejo de la seguridad. No se puede admitir que los agentes no tengan balas. Cómo no se aprobó la ley de defensa nacional y seguridad interna para que los militares apoyen”, se preguntó.