Nicky Jam actuará en el Jockey Club

Nicky Jam es reconocido por éxitos como Me enamoras, Cuando tú me llamas, El amante, Sé que tú me quieres, El perdón, entre otros. Recientemente, fue el gran ganador de los Premios Billboard Latino 2017, donde incluso subió a escena cantando con el actor Vin Diesel para interpretar El Ganador, tema que grabaron juntos para el disco Fénix, de Nicky Jam.