Netflix retira series de Fox

La plataforma digital de servicios de streaming Netflix se despide de ocho series de televisión de la cadena Fox a partir de julio, según informa La Vanguardia de México.

Se trata de todas las temporadas de series icónicas que marcaron a una generación como How I Met Your Mother, Glee y Sons of Anarchy, mientras que se retirarán algunas temporadas de propuestas como Bones (de la 1 a la 10), Prison Break (de la 1 a la 4), 24 (de la 1 a la 8), American Horror Story (de la 1 a la 4) y Modern Family (de la 1 a la 6). Los videos serán vistos en Fox Play, la competencia de Netflix. El pasado 26 de abril, la empresa de servicios de streaming anunció la medida a través de un video, que en Facebook superó las 3,2 visualizaciones, e hizo un llamado a hacer una última maratón de las ficciones que abandonan la plataforma.