CIUDAD DEL ESTE

La Dirección de la Décima Región Sanitaria, a cargo de Gustavo Giubi, dispuso que el médico Guido Ledesma sea separado del cargo en el área de Nefrología, luego de la denuncia en su contra, promovida por la Unidad Anticorrupción del Ministerio de Salud Pública.

Ayer, el grupo liderado por Inés Martínez estuvo en el Hospital Regional de Ciudad del Este, donde algunas pacientes denunciaron que les pedía 500.000 guaraníes para adquirir ropas descartables para procedimiento de cateterismo. El profesional de salud fue encarado por la responsable de la Unidad Anticorrupción, quien le exigió que devuelva el dinero a la paciente.

"Yo hablé con el doctor Nelson Zena, director del Hospital Regional, y me dijo que se tienen todos esos materiales en stock. Así como se presenta la denuncia, es un procedimiento irregular del doctor y por eso disponemos una investigación a cargo de la doctora Alicia González, de la asesoría jurídica de la región sanitaria, además del seguimiento que haga la Unidad Anticorrupción", expresó el doctor Giubi.

NO HAY EN STOCK. El médico denunciado dijo que no hay la ropa descartable en el hospital de cabecera del Alto Paraná, sí la de tela que es reutilizada luego del proceso de esterilización. "La paciente de 16 años necesitaba cambiar el catéter de hemodiálisis, porque se le infectó. Yo preferí usar la ropa descartable por la seguridad del paciente y mía, le pedí a la madre y me preguntó de dónde comprar, le dije que yo tenía y que cuesta 500.000 guaraníes, me pagó y usamos", expresó el doctor Guido Ledesma, quien luego devolvió el dinero a la madre de la menor, pese a haber utilizado la ropa descartable.

El profesional aclaró que luego de ser enfrentado por la responsable de la Unidad Anticorrupción, fueron hasta el área de quirófanos donde se consultó si existía el material por el que cobró y que los encargados le indicaron que no había la ropa descartable, sino la de tela, que es reutilizable.

"Es un secreto a gritos que para algunos tipos de cirugías hay insumos, pero en el caso de la cirugía que yo debía hacer no hay insumos en los hospitales públicos y debo pedirles únicamente a los pacientes que compren", añadió. Considera que la intención es tapar la falta de materiales que se tiene en el hospital del Alto Paraná.

EN LA FISCALÍA. La abogada Inés Martínez explicó que se configura el hecho punible de cohecho y que ya denunciaron el caso ante el Ministerio Público de Ciudad del Este, además, corroboró con el director del centro asistencial que los insumos médicos habían en stock y que no correspondía el pedido de dinero. "Si efectivamente no había insumos, él debió informar eso a su director y no pedir dinero a los pacientes, eso no corresponde", destacó.

Agregó que elevaron el informe al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, "y recomendamos la desvinculación del médico ya que es personal contratado, no corresponde un sumario administrativo", explicó.

La Cifra

500.000 guaraníes fue lo que recibió y luego devolvió el médico por descartables.





Para denunciar a médicos que incumplen su labor

La ciudadanía puede denunciar a los funcionarios que no cumplen con sus obligaciones o solicitan cosas fuera de lugar a sus pacientes y familiares, en los servicios del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Lo pueden hacer a través de la aplicación Akuerapp, herramienta que dispone de una sección para realizar las denuncias, al igual que la página del ente estatal. El Ministerio de Salud cuenta también con una línea telefónica que es el (021) 206-266. Otra vía a mano es la página web www.denuncias.gov.py, en donde el usuario puede dejar por escrito la información sobre el personal que incumple con su labor.

Además de estas opciones, la ciudadanía dispone del e-mail anticorrupcion.mspbs@gmail.com.

El MSP había lanzado nuevamente un recordatorio sobre las sanciones para el personal de salud que incurre en faltas administrativas o adulteración de relojes biométricos.