Al mismo tiempo, considera que su equipo, Avanza País, debe retomar conversaciones con el Frente Guasu, tras el alejamiento que produjo entre ambas agrupaciones las intenciones de incorporar la figura de la reelección a la Constitución Nacional. La alianza coyuntural con los cartistas y llanistas le valió muchas críticas a la concertación de izquierda.

"Ahora es momento de llamar a la unidad en la pacificación. No es fácil, porque todavía no empezamos a hablar, todavía no sabemos bien si hay voluntad de hacerlo", expresó en comunicación con Radio Monumental.

Propone que el Frente Guasu comience a pensar en otras alternativas ante el inminente fracaso de la reelección y, con ella, la oportunidad de Lugo de pujar por un periodo más. Cree que esta concertación debería considerar llegar con un candidato a vicepresidente o con un proyecto para aumentar la cantidad de bancas en el Congreso.

Sin una alianza entre los partidos de la oposición, para el intendente no hay oportunidad, pues está seguro de que el Partido Colorado, aunque ahora permanece dividido, tiene la capacidad de reorganizarse rápidamente para pujar en las elecciones.

De cumplirse con su propuesta, tal vez en dos meses se podría llegar a un acuerdo entre los opositores y sacar las candidaturas.

Sobre el discurso de Lilian Samaniego acerca de la insistencia en la aprobación de la enmienda, a pesar de que Cartes ya dio un paso atrás, cree que es una manera de ganar tiempo ante la sorpresa instalada con el anuncio del presidente.

Ferreiro quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales del 2013, pero dos años después consiguió derrotar en las municipales al colorado Arnaldo Samaniego.