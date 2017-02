Marchas en París y Londres contra las medidas migratorias

Miles de personas se manifestaron ayer en Londres para denunciar el decreto antinmigración de Donald Trump, así como la connivencia de la primera ministra británica Theresa May con el presidente de Estados Unidos.

Los manifestantes se concentraron frente a la embajada estadounidense, convocados por varias organizaciones antirracistas, pacifistas o antiausteridad, como Stand Up to Racism, Stop the War Coalition o The People’s Assembly Against Austerity. Luego marcharon hacia Trafalgar Square con pancartas que rezaban “¡Trump a la basura!”, “No al racismo”, o “¡Miente!”. El lunes, una manifestación similar reunió a decenas de miles de personas en Whitehall.