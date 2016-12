Los familiares de víctimas de masacre demandan a redes

Las familias de tres hombres que murieron en el club gay Pulse, de Orlando, demandaron a Twitter Inc, Google, de Alphabet Inc, y Facebook Inc en una corte federal, acusando a las compañías de brindar “apoyo material” al atacante que se había radicalizado.









0



{[ titulo ]} {[ epigrafe ]} {[ copyright ]}