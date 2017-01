La Municipalidad propicia un torneo de escuelas de fútbol

APERTURA. La jornada inaugural comprenderá cuatro partidos divididos en dos periodos de 20 minutos cada uno en la cancha de Ita Pytá Punta (detrás de la Facultad de Filosofía de la UNA).

El primer juego arrancará a las 8.00, cumpliéndose a las 9.00 los actos protocolares, al cabo de los cuales se jugarán los restantes cotejos.

Los equipos están divididos en dos zonas y los participantes clasificados en categorías sub 14, sub 12, sub 10 y sub 8.

Se prevé la participación de 1.000 niños de 21 barrios de la capital.