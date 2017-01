Estos seguros fueron expedidos por la empresa del principal colaborador del presidente Horacio Cartes justamente durante el actual Gobierno, entre 2015 y 2016.

Entre las principales construcciones del Estado aseguradas por Royal se encuentra, por ejemplo, las obras de mejoramiento del arroyo Fortín de la ciudad de Villa Elisa, donde en una sola póliza contra todo riego la aseguradora se comprometió a cubrir hasta G. 35.760 millones.

En el caso del proyecto Metrobús, la empresa emitió el mismo tipo de póliza a la constructora Mota Engil y Construcción SA por G. 300.417 millones.

Las pólizas emitidas por la aseguradora a constructoras a cargo de obras del MOPC son contra todo riesgo, de accidentes personales, de fiel cumplimiento de contrato, de anticipos financieros y de responsabilidad civil.

La firma incluso aseguró algunos vehículos, según consta en las 146 pólizas que fueron entregadas a ÚH por el Ministerio de Obras Públicas a raíz de un pedido de información pública.

LA COMPAÑÍA. Tanto el MOPC como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas tienen la postura de que no existe ningún conflicto de interés en las pólizas de la firma de López Moreira a obras estatales, ya que se trata de contratos entre empresas privadas, es decir, entre las constructoras y la aseguradora.

Sin embargo, en el caso de que haya eventuales incumplimientos, accidentes o algún incidente en las obras, el MOPC deberá ejecutar las pólizas emitidas por la empresa Royal Seguros.

En ese sentido, el Ministerio también informó que hasta ahora no ejecutó ninguna póliza correspondiente a la compañía de López Moreira. Solamente por la provisión de seguros otorgados al MOPC en la administración de Horacio Cartes, la empresa facturó más de G. 7.618 millones.

Desde Obras Públicas indicaron que no existe ningún impedimento para que la empresa de López Moreira asegure obras estatales, incluso siendo la firma con la peor calificación del mercado ya que está habilitada para operar por la Superintendencia de Seguros.

Al respecto, desde la Superintendencia de Seguros señalaron que a pesar de ser una nueva y aún pequeña aseguradora, Royal Seguros cuenta con el respaldo financiero de reaseguradoras internacionales de prestigio.

Los antecedentes de la firma refieren que en el 2012, en plena campaña electoral de Horacio Cartes, López Moreira y su amigo Eduardo Heisecke montaron la empresa.

Durante sus primeros años el negocio de la firma consistía en los seguros de vehículo pero a partir del 2015 incursionaron en el sector de seguros de caución. Fue así que en dos años, la compañía consiguió asegurar a 36 obras del MOPC a cargo de 39 constructoras.

En noviembre pasado, el jefe de Gabinete de Cartes afirmó que al entrar al Gobierno advirtió a su empresa de no negociar con el Estado. En ese sentido, vale aclarar que los seguros a las obras no fueron pagados por el MOPC, sino por los contratistas. No obstante, el que deberá ejecutar las pólizas si lo amerita es el Gobierno.

ÚH intentó hablar con representantes de Royal Seguros y con el mismo López Moreira, sin embargo se negaron a dar declaraciones a este medio de prensa.

