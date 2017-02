Kattya González: "Cuánto lo que cuesta comprar la Justicia"

"Mi hijo iba a seguir Derecho, entonces me fui a retirar los ahorros que tenía, que son 5 millones de guaraníes".

Kattya no solo sacó el dinero en efectivo y lo puso sobre la mesa, también una chequera. "Si ellos no quieren recibir en efectivo este dinero, yo me puedo ir a depositar y le puedo hacer un cheque al portador", expuso la abogada.

Culminó diciendo que no le extrañaría que, luego de ser publicado el video, la procesen y la manden presa. "Estoy dispuesta a hacer lo que tenemos que hacer", remató.