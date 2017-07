CIUDAD DEL ESTE

Pequeños productores hortigranjeros de Alto Paraná hacen lo que pueden para proteger sus cultivos de manera a minimizar los perjuicios con el ingreso del frío polar. Desde el sábado están trabajando en el oeste del departamento reforzando las protecciones de manera a asegurar un microclima y evitar daños mayores.

Teodoro Galeano, pequeño productor de El Triunfo, en Minga Guazú, señaló que las bajas siempre afectan el cultivo de verduras, frutas y hortalizas que semanalmente se ofertan en la feria de CDE, frente a la Terminal de Ómnibus. "Muchos trabajan en forma muy precaria y dependen mucho de la naturaleza y también están los que han hecho inversiones importantes para defender sus cultivos, ya sea con infraestructura de invernadero, malla de media sombra y otras medidas", refirió el mismo.

Explicó que en el oeste del departamento están tres grandes distritos que trabajan en la central de productores: Juan E. O'Leary, Juan León Mallorquín y Minga Guazú, que exclusivamente se dedican a la producción hortícola.

"Dentro de estos tres distritos estamos unos cuantos que tenemos, no en un 100%, uno o dos invernaderos, otros media sombra o consiguen carpa, buscando todas las formas, procurando defender nuestros cultivos".

INFORMACIÓN. Dijo que gracias al manejo de la información desde el sábado se están movilizando, preparando la estructura para hacer frente a las escarchas. Indicó que además de productos de invierno, están los de verano, donde se refuerza la atención. "Hablamos de zapallito, berenjena, tomate, locote y otros productos que son de tiempos de calor, que necesitan de una buena cobertura de protección para defenderse del frío".

Según el pronóstico, se tendrán temperaturas de 1 grado e incluso 0. "En este grado prácticamente la planta ya no tiene resistencia, porque todas acumulan líquido, entonces eso se convierte en hielo, causando un perjuicio enorme".

Galeano indicó que como mínimo hay que tener media sombra, además cubrir las laterales de manera a crear un microclima. "Si no está bien cubierta, a la lechuga le cambia el color, las acelgas igual se queman y hay otros productos que ya no resisten".

Recordó que la comunidad El Triunfo en cuatro ocasiones fue beneficiada con programas del MAG con media sombra. "Por lo menos cada productor tiene 5 a 6 rollos de media sombra que nos dieron, además de la semilla y otras cosas para levantar nuestra producción; además muchos tienen más, que compraron con sus recursos propios. También a través de la ingeniera Tomasa Fernández, del aeropuerto Guaraní, conseguimos hule. Es simpática nuestra chacra, parece un circo con hule y carpas por todos lados".

PéRDIDAS. El productor señaló que a pesar de todo el esfuerzo que están realizando prevén que muchos terminarán perdiendo sus cultivos.

Por su parte, el ingeniero Rubén Sanabria, de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), señaló que el frío también les afecta, principalmente a cultivos de maíz tardío. "Estamos con bastantes inconvenientes todavía, con la posibilidad de que se pierdan. Realmente no se puede hacer gran cosa con esto, pero no es en gran cantidad. Gran parte del maíz zafriña está para ser cosechado. Un 15% a 20% consideramos que será afectado, pero no hay mucho que hacer, ya no se puede recoger, porque son cultivos extensivos".