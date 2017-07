CIUDAD DEL ESTE

De acuerdo con el levantamiento de datos realizado ayer por la Central de Productores Hortigranjeros del Alto Paraná (CPHAP), que aglutina a 1.600 agricultores de 18 distritos del departamento, las heladas registradas entre el lunes y el martes pasado destruyeron el 90% de la producción hortícola a nivel departamental.

La reunión de evaluación tuvo lugar antes de la apertura de la feria semanal que se desarrolla en el tinglado ubicado frente a la Terminal de Ómnibus de Ciudad del Este. "Hicimos un sondeo y encontramos que cerca de 500.000 plantas de tomate y 300.000 plantas de locote se fundieron, además de zapallito, pepino, etc. Es decir, el 90% de la producción se perdió y el 10% se salvó porque los compañeros tenían invernadero", explicó Arnaldo Franco, presidente de la CPHAP.

Franco señaló que se trata de una situación crítica y que necesitan ayuda del Gobierno, para comenzar de nuevo. Dijo que se contactó con ellos el secretario de Agricultura de la Gobernación, Clairtón Feix Voss, quien pidió el levantamiento de datos. "El principal pedido de los compañeros es la semilla", indicó.

AYUDA. El productor señaló que en los últimos tiempos cayeron las ventas en la feria y ahora se suma esto, por lo que aseguran que no están en condiciones de comprar semillas para empezar de nuevo. "No estamos bien porque bajaron las ventas en Ciudad del Este, que sufre una crisis, y nos venía afectando, a lo que ahora se suma la helada. Entonces no nos sobra para comprar semillas, es por eso que si por lo menos eso conseguimos sería de gran ayuda", enfatizó.

Para la semilla, cada productor necesitará entre 800.000 y un millón de guaraníes. "No usamos cualquier semilla, porque tenemos nuestros clientes que exigen calidad. Tenemos una lista que vamos a entregar a la Gobernación y después, si no hay respuesta, vamos a llegar al MAG", añadió.

Explicó que si bien el mayor perjuicio se concentra en los municipios de Minga Guazú, Yguazú, Juan León Mallorquín y Juan E. O'Leary, los afectados están distribuidos en los 18 distritos del departamento. "Yo estoy en la zona norte, en el distrito de Itakyry, en San Alberto, en Mbaracayú, también se sintió el efecto de la helada, solo que en estas comunidades hay más compañeros que se dedican al cultivo de granos, como legumbre y arveja, también se fundieron".

TIEMPO. En otro momento contó que el proceso de recuperación les llevará entre 2 y 4 meses. "Los productos de verdeo ya podemos tenerlos en 45 a 60 días, pero entre 3 a 4 meses ya podemos cosechar de nuevo tomate y locote. Es decir, recién en ese tiempo vamos a normalizar nuestra oferta en la feria".

Dijo que en este proceso habrá escasez de verduras y hortalizas. "Por decirte, en vez de ofertar 300 cajas semanales de tomate, vamos a tener 50 como máximo, que son los que se salvaron en los invernaderos de los compañeros; esto sin dudas también repercutirá en el precio".

Como agricultor suma 20 años de trabajo y una situación similar, pero no exactamente igual, recuerda haber vivido 11 años atrás.