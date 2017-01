Guaraní se mide a Jugadores Libres

Este será el segundo juego de ese carácter para el plantel dirigido por Daniel Garnero. El martes pasado se exhibió ante Independiente de Campo Grande y en el partido principal empataron 1-1. El gol marcó el uruguayo Hernán Novick.

De ese juego no participó el atacante Hernán Rodrigo López, porque entonces no tenía resuelto la prolongación de su contrato y Garnero prefirió no alinearlo.

Según informaciones recogidas por ÚH, ya existe acuerdo y el lunes firmará su nuevo contrato.